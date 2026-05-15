В Сочи вынесли приговор по делу, связанному с арестом бывшего депутата Вороновского

Лазаревский райсуд Сочи признал шестерых сотрудников ГУП «Дагомысское ДРСУ» виновными в серии особо крупных мошенничеств. Краевому предприятию был нанесен ущерб на сумму более 278 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский

Бывший директор Дагомысского ДРСУ Сафарбий Напсо в феврале текущего года был осужден условно за те же преступления. Во время расследования господин Напсо дал показания о том, что махинации с имуществом предприятия происходили при покровительстве тогдашнего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, бывшего вице-губернатора Кубани.

В состав преступной группы совместно с бывшим директором ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» Сафарбием Напсо входили Павел Городниченко, Андрей Мельников, Дмитрий Бекетов, Иван Победенный, Сергей Сергеев и Азамат Харту. Суд назначил им от двух лет до шести лет шести месяцев колонии общего режима. Деятельность подсудимых выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд установил, что злоумышленники незаконно перевели в собственность подконтрольных лиц дорожную технику и асфальтобетонный завод, принадлежащий краевому унитарному предприятию «Дагомысское ДРСУ». Подсудимые также вносили в отчеты фиктивные данные об объемах выполненных дорожных работ в Сочи, что позволяло им присваивать крупные суммы.

Анатолий Вороновский был лишен статуса депутата Госдумы и арестован в декабре 2025 года. Бывшему депутату вменяют в вину получение взятки от Сафарбия Напсо на сумму 25 млн руб.

Анна Перова, Краснодар