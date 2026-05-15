В новороссийской клинике «Новомед», где умер ребенок, нашли нарушения в работе

Арбитражный суд Краснодарского края 2 июня 2026 года намерен рассмотреть исковое заявление Росздравнадзора. Ведомство требует привлечь новороссийскую клинику «Новомед» к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. Она предусматривает наказание за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований и условий. На информацию в картотеке арбитражных дел обратил внимание «Ъ-Новороссийск».

Исковое заявление поступило в суд 8 апреля 2026 года. В документах ведомства не уточняется, какие именно нарушения вменяются медицинской организации. В случае удовлетворения иска клинике грозит штраф в размере от 100 до 200 тыс. руб. либо приостановление работы на срок до 90 суток.

12 мая в филиале «Новомед Дети» скончался ребенок восьми лет. Следственный отдел по Новороссийску СУ СК России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль. Сама клиника проводит внутреннее служебное расследование.

Известно, что ООО «Новомед» работает с ноября 2004 года. Компания зарегистрирована в Новороссийске, ее основной профиль — деятельность больничных организаций. С 2006 года руководство осуществляет генеральный директор Вера Глоба, она же является единственным учредителем. За последние годы штат организации вырос со 106 сотрудников в 2018 году до 168 в 2025-м. Выручка в 2025 году составила 519,9 млн руб., что на 19,2% больше показателя 2024 года (436 млн руб.). Чистая прибыль остается на стабильно высоком уровне — 77,5 млн руб., хотя она снизилась на 2,4% относительно предыдущего года.

