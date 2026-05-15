Росздравнадзор нашел нарушения в работе клиники «Новомед», где умер ребенок

Арбитражный суд Краснодарского края 2 июня 2026 года рассмотрит исковое заявление Росздравнадзора о привлечении новороссийской клиники «Новомед» к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований и условий). Соответствующая информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск был принят судом 8 апреля 2026 года. В заявлении ведомства не указаны конкретные нарушения, вменяемые клинике. В случае удовлетворения иска юридическому лицу грозит штраф в размере от 100 до 200 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

12 мая в филиале «Новомед Дети» скончался восьмилетний ребенок. По данному факту следственным отделом по городу Новороссийск СУ СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял ход расследования уголовного дела под личный контроль. В самом медицинском учреждении организовано проведение внутреннего служебного расследования.

По данным Rusprofile, ООО «Новомед» ведет деятельность с ноября 2004 года и зарегистрировано в Новороссийске. Основной профиль — работа больничных организаций. Компанией с 2006 года руководит генеральный директор Вера Глоба, которая также является единственным учредителем. Штат компании за последние годы вырос: со 106 сотрудников в 2018 году до 168 в 2025-м. Финансовые показатели ООО «Новомед» демонстрируют устойчивый рост. Выручка в 2025 году достигла 519,9 млн руб., увеличившись на 19,2% по сравнению с 2024 годом (436 млн руб.). Чистая прибыль остается стабильно высокой — 77,5 млн руб., хотя и снизилась на 2,4% относительно предыдущего года.

Александра Локтионова