Сроки на газу

Суд в Москве вынес приговор по делу бывших руководителей крупнейшей на Кубани компании-поставщика природного газа — АО «Газпром газораспределение Краснодар». За получение взяток на общую сумму более 114 млн руб. за своевременное подключение газоснабжения 9 фигурантов получили от 8 до 22 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев по делу ОПС получил 18 лет

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Бывший гендиректор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев по делу ОПС получил 18 лет

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Кузьминский райсуд столицы 14 мая вынес приговор бывшим руководителям АО «Газпром газораспределение Краснодар», в том числе экс-гендиректору предприятия, бывшему депутату заксобрания Кубани Алексею Рудневу. Вместе с ним по делу проходили его бывший заместитель по строительству Александр Савостьянов, замгендиректора—главный инженер АО «Сочигоргаза» Алексей Петров, а также заместители директоров филиалов АО «Газпром газораспределение Краснодар» в Геленджике, Анапе и Краснодаре Олег Буткевич, Станислав Бариев и Константин Лютый. Весной 2023 года обвинения были предъявлены также руководителям ООО «Абинское специализированное строительно-монтажное предприятие "Газовик"» (АССМП «Газовик») Сергею Асадову и Сергею Лебедю, а также учредителю ООО «Инженерсервис» Наталье Токаренко. Подсудимым вменяли в вину получение особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также создание преступного сообщества (ОПС) или участие в нем (ст. 210 УК РФ).

Основные фигуранты были задержаны в ноябре 2021 года в Краснодаре. Однако дело рассматривалось в Москве: подсудность была изменена по ходатайству прокуратуры, посчитавшей, что на родине фигуранты с помощью своих обширных связей смогут препятствовать объективному проведению процесса.

По версии обвинения, ОПС было создано в мае 2017 года Рудневым и Савостьяновым и действовало до ноября 2021 года.

За это время руководители компании, а также ее филиалов совместно с коммерсантами, по материалам дела, получили 14 взяток на суммы от 1,5 млн до 49 млн руб. от владельцев участков, на которых строились многоквартирные дома, гостиницы и промышленные объекты.

«По версии следствия, зная, что застройщики обладают значительными средствами, но зачастую ограничены в сроках строительства, Алексей Руднев сообщал предпринимателям, что имеет возможность препятствовать им на всех этапах газификации, затягивая согласование подключения»,— указано в обвинительном заключении.

Чтобы вопрос с газоснабжением решился положительно, сотрудники АО «Газпром газораспределение Краснодар» рекомендовали застройщикам обращаться за разработкой проекта и заказом на монтажные работы в определенные фирмы, в том числе в АССМП «Газовик» и «Инженерсервис». Следствие полагает, что перечисленные по договорам деньги и были взятками Алексею Рудневу и его сообщникам, так как расценки на работы были завышены, а сами компании фактически контролировались руководством АО «Газпром газораспределение Краснодар» (в частности, учредителем АССМП «Газовик» была жена господина Руднева).

В других случаях, полагает следствие, взятки передавались в виде наличных средств или дорогостоящих подарков, например, автомобилей BMW Х6 стоимостью 4 млн руб. и Mercedes AMG G63 стоимостью 17 млн руб. Общая сумма взяток, по материалам дела, составила 114 млн руб.

В ходе прений гособвинитель просила приговорить господ Руднева и Савостьянова к 22 годам колонии каждого, остальным назначить от 18 до 16 лет.

Фигуранты, в свою очередь, настаивали на собственной невиновности. Они и их адвокаты утверждали, что работы выполнялись добросовестно, суммы, которые следствие называет взятками, были официальной оплатой выполненных работ, с них уплачивались налоги. Также адвокаты отмечали, что взятки можно инкриминировать только должностным лицам, которыми подзащитные в действительности не являются (в АО «Газпром газораспределение Краснодар» доля государства менее 50%). Также защитники указывали на множественные процессуальные нарушения, допущенные в ходе предварительного и судебного следствия: у господина Руднева был проведен обыск в отсутствие адвоката, был сокращен срок ознакомления с материалами, а с некоторыми вещественными доказательствами защита не ознакомилась до сих пор.

В итоге суд признал фигурантов виновными и назначил господам Рудневу и Савостьянову 18 и 22 года колонии соответственно, а также штрафы 4 млн и 300 млн руб. Остальные подсудимые получили от 8 до 17 лет.

Адвокат господина Руднева Александр Ильин заявил “Ъ”, что считает приговор незаконным и намерен его обжаловать. У него своя версия произошедшего. По словам адвоката, уголовное преследование в отношении господина Руднева стало результатом его конфликта с неким высокопоставленным представителем одного из краснодарских силовых ведомств, который требовал от Руднева газифицировать некоторые СНТ без очереди, но получил отказ. «Такие приговоры убивают веру в нашу правоохранительную и судебную системы»,— заявил господин Ильин.

Мария Локотецкая, Ефим Брянцев