Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 16–17 мая
14 мая в прокат вышел ряд фильмов, среди которых криминальная комедия «Убийцы поневоле» от режиссера Джеффри Рейнера, а также комедийный боевик «Опасные отношения». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Убийцы поневоле
- Режиссер: Джеффри Рейнер
- В ролях: Шей Уигэм, Кэрри Кун, Гленн Флешлер, Макс Казелла, Трой Меткалф, Эшли Финк
- Жанр: драма, комедия, криминал / США / 118 мин.
- В прокате: с 14 мая
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Убийцы поневоле", кажется, снимал как раз "чайник", причастившийся профессии по пресловутым прописям. Хороший ученик, старательный, грамотный, аккуратный, но не более того».
Опасные отношения
- Режиссер: Йорма Такконе
- В ролях: Джейсон Сигел, Самара Уивинг, Тимоти Олифант, Джульетт Льюис, Пол Гилфойл, Кит Джардин
- Жанр: боевик, комедия / США / 105 мин.
- Слоган: «Чтобы спасти отношения, нужны гости... Опасные гости»
- В прокате: с 14 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Все заранее развешанные ружья стреляют, специально наточенные Дэном ножи втыкаются в чьи-то спины, в ход идут даже газонокосилка и стоящий в подвале бильярдный стол. Кровища хлещет, и почти каждому персонажу приходится расстаться с какой-нибудь частью тела, а то и несколькими. Весь этот утрированный гиньоль авторы ставят с ликующим энтузиазмом, который, однако, уравновешивается юмором».
Аэропорт
- Режиссер: Иван Кульнев
- В ролях: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина, Олег Тактаров, Диана Милютина, Майя Вознесенская
- Жанр: детектив, триллер / Россия / 90 мин.
- Слоган: «Кто убийца?»
- В прокате: с 14 мая
Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «Девять пассажиров рейса Пермь — Анталья оказываются в зоне пограничного контроля аэропорта. Двери заблокированы, связь с внешним миром отсутствует. На первый взгляд — случайное стечение обстоятельств. Но опытный трукрайм–энтузиаст Владимир уверен, что совпадений быть не может».
Своя в доску
- Режиссер: Илья Лебедев
- В ролях: Ольга Лерман, Тимофей Кочнев, Виктор Хориняк, Максим Карушев, Александра Тихонова, Григорий Дудник
- Жанр: комедия / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 14 мая
Кинопрокатчик «Наше Кино»: «Строгая учительница физики пытается отговорить сына–подростка от ухода из школы и карьеры профессионального скейтера. Она заключает с ним спор, что если выступит на крупных скейт–соревнованиях, то он останется в школе. Под руководством своего ученика–двоечника она учится кататься, не подозревая, что ставит под угрозу свою карьеру и репутацию».
Паранормальное явление. Сеул
- Режиссер: О Сэ-хо
- В ролях: Юн Сэ-а, Квон Хек, Рима Тхань Ви, Юн Бель-ха, Ким Джон-тхэ, О Джи-хе
- Жанр: ужасы / Корея Южная / 93 мин.
- Слоган: «Обнаружено движение»
- В прокате: с 14 мая
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Мать с дочерью проживают в квартире, которую, как они подозревают, посещает некая злая сила. С целью зафиксировать паранормальную активность мать устанавливает видеокамеры».
Вверх по волшебному дереву
- Режиссер: Бен Грегор
- В ролях: Эндрю Гарфилд, Ребекка Фергюсон, Клэр Фой, Дженнифер Сондерс, Никола Кохлан, Нонсо Анози
- Жанр: приключения, семейный, фэнтези / Великобритания / 110 мин.
- В прокате: с 7 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Создатели картины…лишь слегка ее осовременили, заодно добавив шпилек в адрес бездушных корпораций и общества потребления, а также щепотку семейных ценностей. Все это может показаться занудным, но, к счастью, устройство волшебного дерева и стран, в которые можно благодаря ему путешествовать, придумано остроумно, а сказочные герои весьма симпатичны».
Как стать миллиардером
- Режиссер: Альфредо Барриос младший
- В ролях: Том Блайт, Джей Мор, Крис Диамантопулос, Хелена Мэттссон, Алишия Окс, Бретт Роберт Кулберт
- Жанр: комедия / США / 97 мин.
- В прокате: с 7 мая
Кинокритик Михаил Трофименков: «Так уж получается, что самое забавное в фильме и есть самое некорректное. Как, например, требование шефа присовокупить на сайте к портретам владельцев фирмы "любых трех азиатов": нынче так положено».
Шурале
- Режиссер: Алина Насибуллина
- В ролях: Алина Насибуллина, Максим Матвеев, Геннадий Блинов, Рузиль Минекаев, Хаски, Сергей Гилев
- Жанр: триллер, фэнтези / Россия / 91 мин.
- В прокате: с 7 мая
Кинопрокатчик «Вольга»: «Айша готовится к свадьбе, но неожиданно узнаёт о пропаже брата Тимура. В поисках брата девушка возвращается в родную деревню, где сталкивается не только с собственным прошлым, но и с тайной, хранящейся в глубинах леса».
Холостяк в Италии
- Режиссеры: Чарльз Френсис Киннэн, Дэниэл Киннэн
- В ролях: Кевин Джеймс, Элисон Хэннигэн, Джонатан Руми, Ким Коутс, Джули Энн Эмери, Николь Гримаудо
- Жанр: мелодрама, комедия / США / 100 мин.
- Слоган: «Все включено, кроме невесты»
- В прокате: с 7 мая
Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «Невеста Мэтта мечтала о свадьбе в Италии, и он не смог ей отказать. Он оплатил перелет её огромной семьи, роскошную церемонию, а заодно и медовый месяц, но получил отказ прямо у алтаря. Не зная, что делать в данной ситуации, мужчина отправляется в запланированное для двоих путешествие в одиночестве».
Дьявол носит Prada 2
- Режиссер: Дэвид Фрэнкел
- В ролях: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи, Джастин Теру, Кеннет Брана
- Жанр: драма / США / 119 мин.
- В прокате: с 30 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «…в этой бочке глянцевого меда, разумеется, есть ложка дегтя. Первый "Дьявол…" пусть в развлекательной форме, но доносил идею о том, чем приходится жертвовать женщинам, чтобы добиться успеха в профессии — счастье в личной жизни меняется на репутацию злобной мегеры там, где мужчину только бы славословили за сильный характер. Во втором же все стразы и перья выглядят украшениями гроба, в котором авторы хоронят традиционные медиа. Коллективы и бюджеты сокращаются, печатные версии никто не читает, а цифровым приходится конкурировать с блогерами и инфлюенсерами — и битва эта почти проиграна, а на пятки уже наступает ИИ».
