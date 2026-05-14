Жертвы при ношении

В мировом прокате идет «Дьявол носит Prada 2» Дэвида Фрэнкела — продолжение вышедшей ровно 20 лет назад производственной комедии о мире моды и глянцевых СМИ. Меньше чем за две недели картина уже собрала кассу в $435 млн с лишним при бюджете в $100 млн. По мнению Юлии Шагельман, сиквел эволюционировал вместе с фанатами первой части: повзрослел, стал лучше одеваться и подрастерял юношеские иллюзии.

На новом витке Миранда Пристли (Мерил Стрип) уже не всемогуща, а Энди Сакс (Энн Хэтауэй) уже не беспомощна

Фото: 20th Century Studios На новом витке Миранда Пристли (Мерил Стрип) уже не всемогуща, а Энди Сакс (Энн Хэтауэй) уже не беспомощна

В основу первого «Дьявол носит Prada» (2006) лег одноименный роман-бестселлер Лорен Вайсбергер. В нем автор, сменив имена и названия, описывала свой опыт работы ассистенткой у великой и ужасной Анны Винтур — бессменного главного редактора американского Vogue (только в прошлом году она формально покинула этот пост, который занимала 37 лет, чтобы стать глобальным редакционным директором Vogue и директором по контенту всего издательского дома Conde Nast).

На экране рассказы о полуночных бдениях на работе, беготне за кофе и злобных отповедях начальницы связала история начинающей журналистки Энди Сакс (Энн Хэтауэй), которая почти случайно становится ассистенткой главного редактора журнала «Подиум» Миранды Пристли (Мерил Стрип). Экранизация получилась весьма вольной, зато картинка — завораживающей: весь блеск — и никакой нищеты — Нью-Йорка 2000-х, галерея стильных нарядов, камео знаменитостей из мира моды и несбыточные стандарты красоты (изящную Хэтауэй без всякой иронии называли «толстой»).

Сотрудники модной индустрии и глянцевых журналов со слезами на глазах узнали в персонажах себя, а миллионы девушек действительно захотели работу как у Энди. Картина приобрела культовый статус, и не проходит месяца без того, чтобы какой-нибудь модный блогер, обозревая очередную коллекцию, не процитировал Миранду: «Цветы весной? Революционно!»

Разумеется, сегодняшний Голливуд, бесконечно конвертирующий зрительскую ностальгию в цены на билеты, не мог не обратить внимание на золотую жилу, 20 лет простоявшую нетронутой.

К работе над сиквелом вернулась та же команда: режиссер Фрэнкел, сценаристка Элин Брош Маккенна и исполнители главных ролей.

Повзрослевшая Энди, уйдя из «Подиума», исполнила мечту стать серьезной журналисткой. В начале фильма она получает награду за очередное свое расследование — а также СМС об увольнении всей ее редакции. Тяжелые времена переживает и «Подиум». Миранда по-прежнему стоит у его руля, но сам корабль дал течь, доказательством чего служит скандал, в который журнал влипает после публикации хвалебного материала о бренде, практикующем, как выяснилось, неэтичные условия труда. В соцсетях прозрачно намекают, что Миранде, отставшей от локомотива современности, пора на пенсию.

И тут Энди вдруг получает от издателя «Подиума» (Тибор Фельдман) предложение, от которого не может отказаться,— возглавить в угасающем журнале отдел спецпроектов, чтобы публиковать там серьезные статьи, каковые, мол, сразу станут привлекать внимание читателей (идея, которая изначально выглядит контринтуитивной). Миранда, естественно, вовсе не рада появлению на пороге своей бывшей ассистентки, которую сперва даже не узнает — или делает вид.

Как положено сиквелу, новый «Дьявол…» щедро отсыпает зрителям всего того, за что они полюбили первую часть: кутюрных нарядов, красных дорожек, панорамных видов Нью-Йорка и Милана (вместо Парижа из прошлого фильма).

Знаменитостей в ролях самих себя здесь раза в три больше: от Донателлы Версаче, Доменико Дольче, Стефано Габбаны и Леди Гаги до звездных стилистов и ведущих популярных YouTube-каналов. Герои заглядывают в гости на роскошные виллы в Хэмптонсе и на озере Комо, а на Миланской неделе моды «Подиум» устраивает ужин в трапезной монастыря Санта-Мария-делле-Грацие на фоне «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Короче говоря, ни один цент из выросшего почти в три раза по сравнению с первым фильмом бюджета не потрачен зря.

Однако в этой бочке глянцевого меда, разумеется, есть ложка дегтя. Первый «Дьявол…» пусть в развлекательной форме, но доносил идею о том, чем приходится жертвовать женщинам, чтобы добиться успеха в профессии — счастье в личной жизни меняется на репутацию злобной мегеры там, где мужчину только бы славословили за сильный характер. Во втором же все стразы и перья выглядят украшениями гроба, в котором авторы хоронят традиционные медиа.

Коллективы и бюджеты сокращаются (сцена, где редакторам «Подиума» приходится лететь в Милан экономклассом, в своем роде душераздирающая), печатные версии никто не читает, а цифровым приходится конкурировать с блогерами и инфлюенсерами — и битва эта почти проиграна, а на пятки уже наступает ИИ.

Впрочем, создатели нового «Дьявола…» все же стараются сохранять хорошую мину при плохой игре. Ведь всегда есть возможность, что ваше издание купит какой-нибудь добрый миллионер, который сделает вид, что не будет вмешиваться в редакционную политику. А вы сделаете вид, что поверили.