Экспорт пшеницы на Кубани увеличился на 60%

В первом квартале 2026 года экспорт пшеницы с территории Краснодарского края увеличился на 60%. Всего за первые три месяца этого года было вывезено 8,3 млн т пшеницы. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

По данным управления, ввоз пшеницы в первом квартале 2026 года на территорию региона не осуществлялся. В аналогичный период прошлого года из края экспортировали 5,2 млн т пшеницы. Продукцию поставляли в Израиль, Турцию, Египет, Судан и другие страны.

Экспорт семян кукурузы в первом квартале 2026 года достиг 477 т, что на 9% меньше, чем в 2025 году, когда было вывезено около 526 т. В основном семена поставляли в Беларусь и Киргизию. Импорт продукции за первые три месяца этого года также снизился — на 10%: с 71 т в 2025 году до 64 т в 2026 году. Продукция поступала из Китая, Турции и Киргизии.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с начала 2026 года экспорт гороха в Краснодарском крае достиг 295 тыс. т, что на 19% больше, чем в аналогичный период 2025 года, когда экспортировали 248 тыс. т.

Алина Зорина