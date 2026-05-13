Бывший брянский губернатор Богомаз перейдет в Госдуму

Как стало известно «Ъ», ушедший в отставку 13 мая глава Брянской области Александр Богомаз может получить мандат депутата Госдумы. Об этом «Ъ» сообщили источники в регионе и в «Единой России».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным собеседников «Ъ», господин Богомаз может занять место бывшего депутата-единоросса Айрата Фаррахова (Татарстан), недавно покинувшего нижнюю палату в связи с переходом на другую работу. На думских выборах-2021 губернатор Богомаз возглавлял региональную группу партсписка «Единой России» по Брянской и Смоленской областям и после выборов отказался от депутатского мандата, однако, согласно закону, имеет право получить его со второй попытки. Избраться в следующий созыв Думы осенью 2026-го Александр Богомаз намерен от Брянской области в составе партийного списка единороссов.

Господин Богомаз был депутатом Госдумы в 2012 — 2014 годах, также получив вакантный мандат. В том созыве он работал в комитетах по аграрным вопросам и по науке и наукоемким технологиям, а в 2014 году возглавил Брянскую область. 13 мая Владимир Путин принял его отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Егор Ковальчук.

Григорий Лейба; Сергей Толмачев, Воронеж