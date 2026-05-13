Выборы губернатора Белгородской области пройдут 20 сентября

Дата проведения выборов губернатора Белгородской области не изменилась в связи с досрочной отставкой Вячеслава Гладкова. Выборы пройдут в единый день голосования — 20 сентября. Информацию подтвердили ТАСС в избирательной комиссии региона.

Сегодня, 13 мая, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Шуваев — до вступления в должность лица, избранного губернатором. Господин Гладков написал заявление о досрочном прекращении полномочий и покинул пост по собственному желанию.

«Ъ-Черноземье» писал, что на фоне сообщений о скорой отставке Вячеслав Гладков 16 апреля объявил об уходе в двухнедельный отпуск, отметив, что «последний раз в таком отпуске был в 2024 году». Позже, 4 мая, он сообщил, что «продлил отпуск еще на две недели по рекомендации врачей».

Денис Данилов