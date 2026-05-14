Главные новости к утру 14 мая
В подмосковной Истре из-за падения БПЛА загорелся частный дом.
Более 130 тысяч жителей Ставрополья остались без водоснабжения.
РЖД выставили на продажу и сдачу в аренду недвижимость на 300 млрд руб.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что только Соединенные Штаты могут быть посредниками в урегулировании российско-украинского конфликта.
Россия и Норвегия проведут переговоры на уровне военных по поддержанию стабильности в Арктике.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине.