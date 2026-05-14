Более 130 тысяч жителей Ставрополья остались без воды

На Кубанском магистральном водоводе произошла авария, из-за которой без водоснабжения остались два города Ставрополья — Невинномысск и Железноводск. Их население составляет 113,1 тыс. и 21,7 тыс. человек соответственно.

«Сегодня вечером произошла авария на участке Кубанского водовода, который питает Железноводск. Сейчас ведется опорожнение системы, чтобы можно было начать ремонт»,— сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram. Администрации города он поручил обеспечить подвоз воды. Причину аварии господин Владимиров не раскрыл.

Глава Невинномысска Михаил Миненков написал, что во всем городе также приостановлена подача воды. По его словам, отсутствие водоснабжения связано с остановкой подачи электричества на фильтровальные станции.

В феврале из-за аварии без водоснабжения остались 11 населенных пунктов Ставрополья. Тогда причиной аварии стали «множественные прорывы на сетях водоснабжения», сообщала краевая прокуратура.