РЖД выставили на продажу и сдачу в аренду недвижимость на 300 млрд рублей

Российские железные дороги (РЖД) выставили на продажу и сдачу в аренду недвижимость на сумму более 300 млрд руб., пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы компании.

Все вырученные средства РЖД намерена направить на реализацию инвестиционной программы. Большую часть суммы должна составить продажа небоскреба Moscow Towers в районе «Москва-Сити». Компания рассчитывает получить от сделки не менее 280,8 млрд руб. Еще как минимум 4 млрд руб. РЖД намерена получить от продажи Рижского вокзала в Москве.

Среди продаваемых объектов числятся здания с земельными участками, нежилые здания, подъездные пути в разных регионах России. В аренду РЖД планирует сдать помещения на вокзалах под гостиницы, а также места для организации сезонной продажи мороженого.

Подробнее — в материале «Ъ» «По сокращенному маршруту».