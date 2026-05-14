Дональд Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Они начали переговоры.

Дональд Трамп назвал честью свой визит в Китай. Он также выразил надежду на то, что у двух стран будет «фантастическое будущее». «Вы великий лидер. Я всем говорю, что вы великий лидер. Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда»,— сказал президент США господину Си.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами»,— добавил он.

Визит Дональда Трампа в Китай проходит с 13 по 15 мая. В поездке его сопровождают руководители крупных американских компаний, в числе которых главы Tesla, Apple, Boeing, Goldman Sachs Group, Blackstone, BlackRock, Citigroup.