В Крыму зафиксирован рост предложения в продаже и аренде помещений под ПВЗ

В Симферополе зафиксирован рост предложения в продаже помещений под пункты выдачи заказов (ПВЗ) на 8% и в их аренде — на 2%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» «Авито Недвижимости» Олег Изотов.

По его данным, по итогам марта 2026 года в Краснодарском крае количество объектов на платформе в сегментах продажи и аренды осталось практически без изменений относительно прошлого месяца, а в Ростовской области предложение как в продаже, так и аренде выросло на 4%.

«Авито Недвижимость» фиксирует, что ценовая динамика помещений для ПВЗ на юге России сохраняет относительную стабильность с умеренными различиями по регионам. По итогам марта 2026 года средняя ставка аренды в Крыму (Симферополь) составляла 1348 руб. за кв. м, что на 1% меньше, чем месяцем ранее. В сегменте продажи средняя цена составляла 160,6 тыс. руб. за кв. м (–3%).

Для сравнения: в марте средняя ставка аренды помещений под ПВЗ в Краснодарском крае составляла 1256 руб. за кв. м в месяц (+3% к февралю 2026 года), в Ростовской области — 1377 руб. за кв. м (–3%). В сегменте продажи средняя цена составляла 162,5 тыс. руб. за кв. м в Краснодарском крае (+3,5% месяц к месяцу), 140 тыс. руб. за кв. м в Ростовской области (+5%). «Такая динамика отражает стабильную ценовую ситуацию на рынке: при росте предложения арендные ставки и стоимости продажи объектов сохраняются без резких колебаний»,— говорит господин Изотов.

По его словам, ПВЗ сегодня являются главным драйвером спроса на небольшие помещения стрит-ритейла и помещения свободного назначения на всем юге России. При этом, отмечает эксперт, наиболее востребованными остаются объекты площадью от 20 до 70 кв. м на первых этажах жилых домов с отдельным входом и хорошей пешеходной доступностью.

«В сегменте аренды предложение и спрос находятся в относительно сбалансированном состоянии: по итогам марта 2026 года соотношение предложения к спросу в большинстве регионов колеблется в диапазоне от 90 до 120%. Это указывает на отсутствие выраженного дефицита помещений под ПВЗ и формирование конкурентной среды среди арендных объектов. Стоит отметить, что в текущих условиях бизнес выбирает аренду как более гибкий и менее капиталоемкий формат. В сегменте продажи, напротив, предложение существенно превышает спрос — в среднем в 1,5–2 раза и выше в отдельных городах. По мере развития электронной коммерции и роста маркетплейсов ПВЗ зарекомендовали себя как надежные арендаторы с прозрачной бизнес-моделью, и часть ПВЗ продаются как ГАБ (готовый арендный бизнес)»,— рассказал Олег Изотов.

Михеенко Дмитрий