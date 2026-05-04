Белгородский губернатор Гладков продлил отпуск по рекомендации врачей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продлил отпуск еще на две недели по рекомендации врачей. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале 4 мая.

Господин Гладков объявил об уходе в двухнедельный отпуск 16 апреля. Обязанности главы региона сейчас исполняет его заместитель — руководитель администрации губернатора Александр Лоренц. Вячеслав Гладков отметил, что в «последний раз в таком отпуске был в 2024 году» и обещал продолжать информировать подписчиков его каналов об оперативной обстановке в регионе.

Слухи о возможной скорой отставке Вячеслава Гладкова циркулируют с 7 апреля. На минувшей неделе также появилась информация, что господину Гладкову могут предложить пост посла России в Абхазии.

