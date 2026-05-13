Расписание электричек между Туапсе и Сириусом изменится 22 и 24 мая

На направлении Туапсе—Сириус временно скорректируют расписание пригородных поездов. Изменения будут действовать 22 и 24 мая и связаны с проведением ремонтных работ на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в «Кубань Экспресс-Пригород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации перевозчика, на время ремонта часть электричек отменят, а некоторые поезда будут следовать по измененному графику и без ряда остановок. Так, в указанные дни не выйдут на линию пригородные поезда №6811 сообщением Туапсе—Сириус с отправлением в 18:21 и №6812 сообщением Сириус—Туапсе, который обычно отправляется в 22:38. Изменения коснутся и поезда №6814 Сириус—Туапсе. Электричка, отправляющаяся в 21:32, проследует по скорректированному расписанию и не будет останавливаться на части станций.

В компании уточнили, что корректировки вводятся по техническим причинам в связи с ремонтом инфраструктуры «Российских железных дорог». Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальное расписание пригородных поездов перед поездкой.

Ранее стало известно, что в 2026 году «Российские железные дороги» планируют направить новые электропоезда «Финист» в Краснодарский край. Современные составы должны начать курсировать на нескольких маршрутах региона, в том числе на направлении Горячий Ключ—Туапсе—Аэропорт Сочи. Также новые поезда планируют запустить на линиях Краснодар—Анапа и Краснодар—Армавир—Белореченская.

«Ъ-Сочи» писал, что Сочи планирует завершить восстановительные работы после крупного оползня в Хостинском районе к декабрю 2026 года. Масштабные противооползневые мероприятия сейчас продолжаются на улице Изобильной.

Мария Удовик