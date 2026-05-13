Траты жителей Кубани на антигистаминные препараты за год выросли на 13%

В первом квартале 2026 года жители Краснодарского края потратили на антигистаминные препараты 255,6 млн руб., что на 13% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда объем продаж в денежном выражении составлял 226,7 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе DSM Group.

При этом объем продаж лекарств от аллергии в тот же период снизился на 2%. Так, в январе—марте 2025 года этих препаратов было продано 781,1 тыс. упаковок, в начале 2026 года — 767 тыс. упаковок.

В числе самых продаваемых антигистаминных препаратов в регионе оказались Тералиджен (15,2% от общего объема продаж), Цетрин (8,2%), Супрастин (7,2%), Зодак (6,2%) и Донормил (5,9%).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в первом квартале 2026 года аптечные продажи противоопухолевых препаратов в Краснодарском крае выросли на 36% — до 60,3 тыс. упаковок. Годом ранее этих лекарств было продано 44,3 тыс. упаковок.

Наталья Белоштейн