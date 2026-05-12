На Кубани объем продаж противоопухолевых препаратов вырос на 36%

В первом квартале 2026 года аптеки Краснодарского края продали 60,3 тыс. упаковок противоопухолевых препаратов, что на 36% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда объем продаж составлял 44,3 тыс. упаковок. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе DSM Group.

В то же время в регионе вырос и объем продаж этих препаратов в денежном выражении. В январе—марте 2025 года противоопухолевых препаратов было продано на 69,7 млн руб., в начале 2026 года — на 91,4 млн руб. Рост показателя — 31%

В числе самых востребованных препаратов этой группы оказались Метотрексат (20,7% от общего объема продаж), Золадекс (10%), Анастрозол (8,5%), Методжект (5,7%) и Бусерелин (5,7%).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал о росте объема продаж препаратов для лечения сахарного диабета на 142%. Так, в первом квартале 2026 года этих лекарств продано на 1,7 млрд руб., в аналогичный период прошлого года — на 709,9 млн руб.

Наталья Белоштейн