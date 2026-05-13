На Ставрополье объем продаж антигистаминных препаратов снизился на 12%

В первом квартале 2026 года жители Ставропольского края приобрели 303,4 тыс. упаковок антигистаминных препаратов, что на 12% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда объем продаж составлял 350,1 тыс. упаковок. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе DSM Group.

При этом траты жителей Ставрополья на лекарства от аллергии снизились на 1%. Так, в январе-марте 2025 года этих лекарств было продано на 96,7 млн руб., в начале 2026 года — 95,5 млн руб.

В числе самых продаваемых антигистаминных препаратов в регионе оказались Тералиджен (18,3% от общего объема продаж), Супрастин (9,2%), Цетрин (8,7%), Донормил (7,4%) и Зодак (6,6%).

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в первом квартале 2026 года аптечные продажи противоопухолевых препаратов в Ставропольском крае выросли на 21% — до 21,7 тыс. упаковок. Годом ранее этих лекарств было продано 17,9 тыс. упаковок.

Наталья Белоштейн