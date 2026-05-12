Продажи противоопухолевых препаратов на Ставрополье выросли на 21%

В первом квартале 2026 года в Ставропольском крае было продано 21,7 тыс. упаковок противоопухолевых препаратов, что на 21% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда объем продаж составлял 17,9 тыс. упаковок. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе DSM Group.

В то же время в регионе объем продаж противоопухолевых препаратов увеличился и в денежном выражении. В январе-марте 2025 года этих лекарств было продано на 21,1 млн руб., в начале 2026 года — на 26,2 млн руб.

В числе самых востребованных препаратов этой группы оказались Метотрексат (20,8% от общего объема продаж), Анастрозол (12,2%), Методжект (8,4%), Бусерелин (7,4%) и Золадекс (6,4%). Рост показателя — 24%.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал о росте продаж в Ставропольском крае препаратов для лечения сахарного диабета в денежном выражении на 111%. В январе-марте 2025 года этих лекарств было продано на 232,5 млн руб., тогда как в начале 2025 года — на 489,6 млн руб.

Наталья Белоштейн