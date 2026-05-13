Что известно об атаке украинских БПЛА на Ярославль: главное

Ранним утром 13 мая на подлете к Ярославлю была отражена атака беспилотников, обломки сбитого дрона попали в промышленный объект. На фоне работы ПВО в регионе были закрыт аэропорт и перекрыт участок трассы М-8. В результате атаки никто не пострадал.

О временном закрытии ярославского аэропорта для самолетов в пресс-службе Росавиации сообщили 13 мая в 3:52. Ограничения объяснили обеспечением безопасности полетов. К тому моменту задерживался вылет из Сочи в Ярославль и обратно, впоследствии рейсы вовсе были отменены.

В 4:31 в Ярославской области был объявлен режим беспилотной опасности, незадолго до этого такой же режим ввели в соседней Костромской области.

В 4:40 был перекрыт участок федеральной трассы М-8 — с 236 по 256 км (от поворота на Гаврилов-Ям до перекрестка Московский проспект – улица Калинина в Ярославле). Как пояснили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Холмогоры», ограничения действовали 20 минут, до 5:00.

Под утро на подлете к Ярославлю силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку украинских БПЛА, сообщил губернатор Михаил Евраев в 6:32.

«Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля. Пострадавших нет»,— написал губернатор в своем канале в «Максе».

За период с 20:00 12 мая до 7:00 13 мая над территориями России, в том числе над Ярославской областью, были уничтожены 286 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Михаил Евраев предупредил жителей, что в регионе сохраняется угроза беспилотной опасности. На территории области могут находиться обломки дронов — они нужны для следствия, отметил губернатор.

«При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112»,— сообщил Михаил Евраев.

Это второе попадание БПЛА в промышленный объект Ярославля. В прошлый раз такое произошло в ночь с 7 на 8 мая. Тогда, по словам губернатора, следствием атаки стало возгорание на объекте, которое было ликвидировано спецслужбами.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что первая атака с ранеными и погибшим в Ярославской области произошла в конце марта.

UPD: режим беспилотной опасности в Ярославской области сняли в 15 часов 13 мая. В это же время возобновил работу ярославский аэропорт.

Алла Чижова