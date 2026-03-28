Атака БПЛА на Ярославскую область: главное

В ночь с 27 на 28 марта над территорией Ярославской области было сбито более 30 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Михаил Евраев. В результате атаки погиб ребенок и пострадали несколько взрослых. Это самая массовая атака за весь период и впервые с ранеными и погибшим.

Режим беспилотной опасности был объявлен в Ярославской области в 1:49 28 марта, за час до этого закрыли ярославский аэропорт для обеспечения безопасности полетов.

По информации Минобороны РФ, в период с 23:00 27 марта до 7:00 28 марта над территориями субъектов России дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов. В том числе атака была отражена над территорией Ярославской области.

«Силами ПВО и РЭБ нейтрализовано более 30 вражеских БПЛА. Повреждено несколько жилых домов и торговый объект. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжелом состоянии госпитализированы. Пострадала и жительница соседнего дома»,— написал губернатор Ярославской области Михаил Евраев в 6:29 28 марта в мессенджере МАХ.

О состоянии пострадавших неизвестно. Губернатор выразил соболезнования близким погибшего ребенка и заверил, что пострадавшим в полном объеме будет оказана вся необходимая помощь.

Семья погибшего ребенка получит выплату от области в размере 1 млн руб.

Пострадавшим жителям выплатят 313,5 тыс. руб. (при легком ранении) или 627 тыс. руб. (при ранении тяжелом или среднем). Также власти компенсируют ущерб, нанесенный имуществу жителей в результате атаки. Размер компенсации будет определен по результатам независимой технической экспертизы.

«Все необходимые решения приняты. Профильные службы работают с пострадавшими адресно»,— сообщил губернатор.

Прокуратура области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших. По информации ведомства, «в результате атаки БПЛА повреждены частные жилые дома, есть погибшая и пострадавшие». Для приема жалоб от пострадавших надзорное ведомство открыло горячую линию по номеру телефона 8-910-816-63-33.

Угроза атаки БПЛА сохранялась до 8:53. В 10:50 работу возобновил ярославский аэропорт: за время ограничений был задержан вылет в Сочи. Губернатор предупреждал, что на территории области могут быть фрагменты беспилотников. Михаил Евраев призвал в случае их обнаружения не прикасаться к элементам, отойти на безопасное расстояние и сообщить об их местонахождении по телефону 112.

Губернатор соседней Костромской области Сергей Ситников направил Михаилу Евраеву телеграмму, в которой выразил соболезнования жителям региона, пострадавшим в результате атаки. Об этом сообщается в Telegram-канале господина Ситникова.

«От себя лично и от всех жителей Костромской области выражаю искренние соболезнования и слова поддержки ярославцам, пострадавшим во время ночной атаки украинских беспилотников. Пособники киевского режима, целясь по гражданской инфраструктуре, в очередной раз продемонстрировали свою террористическую сущность. Убежден, что они понесут наказание. Прошу передать слова соболезнований родным погибшего ребенка, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим»,— написал Сергей Ситников.

Эта атака стала самой массовой по количеству беспилотников на регион и впервые привела к гибели человека.

Ранее в результате налетов, по официальным данным, повреждения наносились нефтеперегонным станциям в двух округах, двум детским садам (незначительные) в Ярославле.

Алла Чижова