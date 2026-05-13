Застройщика сочинского апарт-комплекса «Горизонт» могут обанкротить

Налоговый орган Башкортостана инициировал процедуру банкротства сочинского девелопера ООО «Союз поддержки морской пехоты и подразделений специального назначения "Альбатрос"», связанного со строительством апарт-комплекса «Горизонт» в Сочи. Заявление о признании компании несостоятельной поступило в Арбитражный суд Краснодарского края, соответствующая информация размещена на портале «Федресурс», пишет «Ъ-Сочи».

Ситуация вызывает обеспокоенность у дольщиков комплекса, где, по данным участников проекта, остаются неурегулированными обязательства более чем по 800 договорам. Ранее вокруг «Горизонта» было возбуждено несколько уголовных дел о мошенничестве, связанных с двойными продажами апартаментов. Бывший учредитель проекта Анзор Пруидзе получил несколько приговоров по делам о мошенничестве.

После завершения строительства при участии привлеченного инвестора дольщики столкнулись с трудностями при оформлении и передаче недвижимости. В частности, компания-застройщик предпринимала попытки оспорить договоры долевого участия, заключенные через Анзора Пруидзе.

По словам представителей дольщиков, в последние месяцы процесс передачи апартаментов начал продвигаться после возбуждения новых уголовных дел и вмешательства надзорных и правоохранительных органов региона.

Одновременно в марте и апреле о намерении инициировать банкротство «Альбатроса» заявили двое жителей Уфы. Как утверждают представители дольщиков, они добились в суде взыскания с компании задолженности более чем на 35 млн руб., а также ареста имущества девелопера. Решение было обжаловано, жалобу должен рассмотреть Верховный суд Башкортостана.

Юристы дольщиков заявляют, что рассматривают действия, связанные с запуском процедуры банкротства, как возможную часть схемы, препятствующей передаче недвижимости собственникам. В связи с этим в ФСБ и Следственный комитет направлены обращения с просьбой проверить действия налогового органа на предмет возможных коррупционных нарушений.

