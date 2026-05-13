ЧОПу из Сочи не удалось отменить торги на охрану воронежского вуза за 143 млн

Управление ФАС по Воронежской области признало необоснованной жалобу сочинского ООО ЧОО «Рубикон» на торги по определению подрядчика для охраны объектов Воронежского государственного медицинского университета им. Н. Н. Бурденко. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Компания посчитала, что заказчик неправомерно обязал участников конкурса иметь комнату для хранения оружия в Воронежской области, что создало неравные условия с другими претендентами. «Рубикон» указывал на это и в жалобе на торги по охране зданий Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) — ее также отклонили.

Комиссия УФАС указала, что наличие комнаты для хранения оружия не являлось обязательным условием допуска к конкурсу и не препятствовало подаче заявки, а использовалось лишь как один из критериев оценки квалификации участников. Кроме того, в управлении отметили, что охранные организации могут арендовать такие помещения либо передавать оружие на хранение подразделениям вневедомственной охраны, поэтому требование нельзя считать невыполнимым для участников из других регионов.

По данным Rusprofile, ООО ЧОО «Рубикон» было зарегистрировано в Сочи в октябре 2012 года для деятельности охранных служб. Уставный капитал — 1 млн руб. Единственный владелец и директор — Рашид Магомедов. 2025 год компания завершила с выручкой 64 млн руб. и чистой прибылью 16 млн руб.

Начальная цена контракта — 142,6 млн руб. Охранные услуги предстоит оказывать с июня 2026 года по май 2028-го. Совокупный объем работ — более 373 тыс. человеко-часов. Победителем конкурса стала компания, готовая исполнить контракт за 121,2 млн руб. Контракт с ней пока не заключили. На торги также заявились два участника, чьи ценовые предложения составляли 115,7 млн и 124,3 млн руб. Названия компаний не раскрываются.

Победитель тендера обязуется обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режим, следить за порядком (в том числе во время массовых мероприятий) и сохранностью имущества вуза. В зону ответственности войдут учебные корпуса и лаборатории, общежития (№1–5), спортивно-оздоровительный комплекс, стоматологическая клиника, аккредитационно-симуляционный центр, НИИ, встроенные помещения, автостоянка, а также вспомогательные объекты — котельные, гараж и трансформаторная подстанция.

Предусмотрена работа мобильных групп. Сотрудники будут использовать специальные средства без огнестрельного оружия, тогда как мобильные группы вправе быть вооружены.

На аналогичные торги по охране зданий ВГТУ жаловались не единожды. До «Рубикона» заявление в УФАС подавало воронежское ЧОП «Бизон» Игоря Кузнецова. В ходе внеплановой проверки комиссия управления установила, что вуз нарушил правила, определяя критерии оценки участников, требования к охранникам в описании объекта закупки, а также перечень документов, которые должен предоставить потенциальный победитель. Саму жалобу признали необоснованной, однако из-за выявленных нарушений ВГТУ получил предписание провести конкурс заново — именно его итоги позже безуспешно попытался оспорить «Рубикон». В итоге победителем нового тендера стало воронежское ООО ЧОП «Русь», которое окажет услуги за 121,1 млн руб.

Кабира Гасанова