Воронежский медунивеситет ищет охрану почти за 143 млн рублей

Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко объявил тендер на охрану своих объектов. Информация опубликована 17 апреля на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 142,6 млн руб.

Охранные услуги планируется оказывать с июня 2026 года по май 2028 года. Объем работ — более 373 тыс. человеко-часов. Заявки принимаются до 5 мая.

Подрядчику предстоит обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режим, следить за порядком, в том числе во время массовых мероприятий, а также охранять имущество вуза. Предусмотрена работа мобильных групп.

Сотрудники охраны будут использовать специальные средства, однако без огнестрельного оружия. В то же время мобильные группы могут быть вооружены.

Под охрану попадут учебные корпуса и лаборатории, общежития (№1–5), спортивно-оздоровительный комплекс, стоматологическая клиника, аккредитационно-симуляционный центр, НИИ, встроенные помещения, автостоянка, а также вспомогательные объекты — котельные, гараж и трансформаторная подстанция.

В конце марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что охранять здания Воронежского государственного технического университета за 121,1 млн руб. будет частное охранное предприятие (ЧОП) «Русь». Начальная цена контракта после корректировок и изменения техзадания составляла 198,9 млн руб. В повторных торгах принимали участие пять организаций. До этого на процедуры регулярно жаловались участники рынка: это сочинская частная охранная организация «Рубикон», а затем и воронежское ЧОП «Бизон» Игоря Кузнецова.

Анна Швечикова