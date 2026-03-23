ЧОП «Русь» будет год охранять ВГТУ за 121 млн рублей

Определен подрядчик для охраны зданий Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) в период до 31 марта 2027 года. Контракт стоимостью 121,1 млн руб. подписан с ООО ЧОП «Русь». Начальная цена контракта после корректировок и изменения техзадания составляла 198,9 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок 23 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В торгах приняли участие пять организаций. Второе место заняла заявка с предложением оказать услуги дешевле — за 100,9 млн руб. Какой именно организации она принадлежала не раскрывается. Ниже расположились предложения стоимостью 149,7 млн, 176,2 млн и 195 млн руб. Названия компаний-участников также не указаны.

По данным Rusprofile, ООО ЧОП «Русь» зарегистрировано в селе Гремячье Хохольского района Воронежской области и работает с 2003 года в сфере частной охранной деятельности. Уставный капитал предприятия составляет 250 тыс. руб. Учредителями являются два физических лица —Людмила Мышовская (80%) и Анна Турищева (20%). Директором фирмы с 2009 года является Роман Гущин. В 2024 году выручка компании составила 178,8 млн руб., практически не изменившись по сравнению с 2023-м (177 млн). При этом чистая прибыль выросла более чем в пять раз — с 6 до 38,2 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», эти торги стали повторными, они были объявлены 20 февраля с начальной ценой контракта 312,4 млн руб. Сроки оказания услуг исчислялись с 23 марта 2026-го по 19 февраля 2028-го с общим объемом работ 687 816 человеко-часов. Определение подрядчика временно приостановили из-за жалобы сочинского ООО ЧОО «Рубикон». Компания посчитала, что заказчик неправомерно обязал участников конкурса иметь комнату для хранения оружия в Воронежской области, что создало неравные условия с другими претендентами. УФАС по Воронежской области признало жалобу необоснованной.

Первые торги ВГТУ объявил в январе. На процедуру пожаловалось местное ООО ЧОП «Бизон» Игоря Кузнецова. Комиссия УФАС провела внеплановую проверку и установила, что представители вуза допустили нарушения при определении критериев оценки участников конкурса, а также — при установлении требований к охранникам в описании объекта закупки и при указании потенциальному победителю на необходимость предоставления ряда документов. Как сообщал «Ъ-Черноземье», жалобу признали необоснованной, однако из-за выявленных нарушений УФАС предписало ВГТУ заново разыграть подряд. Вуз продлил прием заявок на конкурс, отменив предыдущие протоколы. Однако впоследствии тендер отменили.

Денис Данилов