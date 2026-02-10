ФАС предписала ВГТУ заново разыграть контракт на свою охрану

Управление ФАС по Воронежской области признало жалобу местного ООО ЧОП «Бизон» на торги по охране Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) необоснованной. При этом антимонопольная служба усмотрела нарушения в действиях вуза как заказчика и выдала ему предписание об их устранении. Согласно документу, университету нужно внести изменения в извещение о торгах и заново разыграть подряд без учета уже составленных протоколов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В своей жалобе «Бизон» указал, что описание объекта закупки провоцирует увеличение объема необходимых работ, максимальной цены контракта, суммы обеспечения заявки и исполнения обязательств, а также — цены выполненных работ по договорам, которые предоставляют участники конкурса. ЧОП посчитало, что это ограничивает количество потенциальных претендентов на подряд.

В воронежском УФАС отметили, что заказчик в праве устанавливать конкретные требования к качественным, техническим и функциональным характеристикам объекта закупки. «В рассматриваемом случае заказчик определил объект закупки исходя из своих потребностей, поскольку неотъемлемой частью оказываемых услуг по охране является обеспечение мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Ввиду изложенного, комиссия воронежского УФАС России не усматривает нарушений законодательства о контрактной системе»,— отметили в антимонопольном ведомстве.

Комиссия УФАС провела внеплановую проверку и установила, что представители вуза допустили нарушения при определении критериев оценки участников конкурса, а также — при установке требований к охранникам в описании объекта закупки и при указании потенциальному победителю на необходимость предоставить ряд документов. В связи с выявленными нарушениями материалы дела решено передать должностному лицу регионального УФАС для рассмотрения вопроса «о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности».

По данным Rusprofile, ООО ЧОП «Бизон» было зарегистрировано в Воронеже в июле 2007 года для деятельности охранных служб. Уставный капитал — 750 тыс. руб. Единственный собственник— Игорь Кузнецов. Ему же принадлежит местное ООО ЧОО «Вихрь». По итогам 2024 года «Бизон» выручил 133 млн руб. и получил чистую прибыль в размере 50 млн руб. С 2011 года компания выиграла 188 госконтрактов на 473 млн руб. в сумме.

По данным портала госзакупок, пока новые даты приема заявок на конкурс по охране ВГТУ не назначены, однако составленные протоколы уже отменены. Закупка находится в статусе «Работа комиссии». Начальная цена не изменилась и составляет 312,4 млн руб.

Алина Морозова