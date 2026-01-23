ВГТУ выделяет на охрану своих зданий 312 млн рублей

Воронежский государственный технический университет объявил конкурс по выбору подрядчика для охраны своих территорий и зданий. Начальная цена контракта составляет 312,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корпус ВГТУ на улице 20-летия Октября

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Корпус ВГТУ на улице 20-летия Октября

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оказывать услуги нужно будет два года: с даты заключения контракта, но не ранее 24 февраля, до 22 января 2028 года. Охранять предстоит учебные корпуса вуза, общежития, столовые, бизнес-инкубатор, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, учебно-тренировочный полигон, местные спортивно-оздоровительные лагеря «Зеленый шум» и «Радуга», центр коллективного пользования, административно-хозяйственный корпус и так далее. Носить оружие охранники не будут.

Согласно конкурсной документации, сотрудники подрядчика должны будут не только охранять объекты и имущество, но и проектировать, монтировать и эксплуатировать необходимые технические средства. Кроме того, они обязаны обеспечивать пропускной режим и порядок в местах проведения массовых мероприятий. Также в их обязанности входит «консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств».

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 9 февраля. Итоги планируют подвести 13 февраля. При определении поставщика в первую очередь будут учитываться качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки (значимость критерия — 55%), во вторую — предложение о цене (40%), в третью — квалификация участников (5%).

По данным портала госзакупок, в марте 2025 года контракт на охрану ВГТУ за 71,3 млн руб. (начальная цена — 93,5 млн) выиграло местное ООО ЧОП «Русь» Людмилы Мышовской (80%) и Анны Турищевой (20%). Согласно нему, услуги нужно было оказывать с апреля 2025 года по февраль 2026-го. В ходе работ их стоимость выросла до 73,3 млн руб.

В декабре 2024-го охрану ВГТУ также доверили ЧОП «Русь». За 150,5 млн руб. (начальная цена — 263,6 млн) работы нужно было выполнять с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2025-го. Однако в начале апреля 2025 года контракт был расторгнут по соглашению сторон. К тому моменту подрядчик исполнил обязательства на 93,7 млн руб., они были полностью оплачены.

ЧОП «Русь» выиграло охрану опорного вуза и в феврале 2022 года, снизив начальную цену контракта с 236,3 млн до 163,6 млн руб. Услуги требовалось оказывать с 11 февраля 2022 года до 31 декабря 2023-го.

Алина Морозова