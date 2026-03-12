Повторные торги на охрану ВГТУ приостановили из-за жалобы сочинской компании
Управление ФАС по Воронежской области приостановило определение подрядчика для охраны зданий Воронежского государственного технического университета (ВГТУ). Антимонопольная служба приняла такое решение из-за жалобы сочинского ООО ЧОО «Рубикон», рассмотрение которой запланировано на 13 марта. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 312,4 млн руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В своей жалобе «Рубикон» указал, что заказчик неправомерно обязал участников конкурса иметь комнату для хранения оружия в Воронежской области. По мнению компании, это ставит ее в неравные условия с другими претендентами и неправомерно ограничивает конкуренцию. Представители «Рубикона» уточнили, что в случае работы в другом регионе оружие может храниться на объекте охраны или в транспортном средстве. Они также отметили, что не видят необходимости в его перемещении в комнату хранения с учетом круглосуточной охраны.
По мнению жалобщика, наличие или отсутствие указанного помещения также некорректно влияет на общий балл участника.
«Рубикон» потребовал признать ВГТУ как заказчика нарушителем законодательства о контрактной системе и обязать его оценивать заявки «без ограничений по региональному признаку».
По данным Rusprofile, ООО ЧОО «Рубикон» было зарегистрировано в Сочи в октябре 2012 года для деятельности охранных служб. Уставный капитал — 1 млн руб. Единственный владелец и директор — Рашид Магомедов. 2024 год компания завершила с выручкой 221 млн руб. и чистой прибылью 55 млн руб. С 2013 года она выиграла 348 госконтрактов на 438 млн руб. в сумме. Крупнейший госзаказчик — областное учреждение «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями, парками, скверами и лесами Курской области» (десять контрактов на 63 млн руб. в сумме).
Приостановленные торги — повторные. Первые с аналогичной начальной ценой ВГТУ объявил в январе. На процедуру пожаловалось местное ЧОП «Бизон» Игоря Кузнецова. Комиссия УФАС провела внеплановую проверку и установила, что представители вуза допустили нарушения при определении критериев оценки участников конкурса, а также — при установлении требований к охранникам в описании объекта закупки и при указании потенциальному победителю на необходимость предоставления ряда документов. Как сообщал «Ъ-Черноземье», жалобу признали необоснованной, однако из-за выявленных нарушений УФАС предписало ВГТУ заново разыграть подряд. Вуз продлил прием заявок на конкурс, отменив предыдущие протоколы. Однако впоследствии тендер отменили.