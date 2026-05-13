В регионах Северного Кавказа отменили беспилотную опасность

В ряде субъектов Северного Кавказа объявили об отмене введенных ночью режимов беспилотной опасности. Об этом сообщают региональные власти.

В частности, режим утром 13 мая был снят в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Об аналогичных мерах объявили и в администрации главы Кабардино-Балкарии.

В то же время утром беспилотную опасность отменили, а позже вновь объявили в Северной Осетии.

«На территории Северной Осетии продолжает действовать режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета», — написал глава РСО-Алания Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Константин Соловьев