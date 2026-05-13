Главные новости к утру 13 мая
Иран выдвинул США пять условий для продолжения переговоров. Среди требований — прекращение войны на всех фронтах, снятие санкций, разблокировка замороженных иранских средств, компенсация причиненного войной ущерба.
Рядом с измайловским Кремлем произошел пожар, который распространился на 3 тыс. кв. м. Из огня были спасены пять человек. Огонь тушили 140 пожарных, 40 единиц техники, включая пожарный поезд. Огонь потушили к утру.
Умер телеведущий Владимир Молчанов.
Минобороны Кувейта обвинило иранский КСИР в попытке вторжения на остров Бубиян. Власти исламской республики назвали утверждения абсолютно беспочвенными.
Прокуратура Франции попросила возобновить дело Люка Бессона по обвинению в изнасиловании.
За ночь в России сбили 286 БПЛА.