Главные новости к утру 13 мая

Иран выдвинул США пять условий для продолжения переговоров. Среди требований — прекращение войны на всех фронтах, снятие санкций, разблокировка замороженных иранских средств, компенсация причиненного войной ущерба.

Рядом с измайловским Кремлем произошел пожар, который распространился на 3 тыс. кв. м. Из огня были спасены пять человек. Огонь тушили 140 пожарных, 40 единиц техники, включая пожарный поезд. Огонь потушили к утру.

Умер телеведущий Владимир Молчанов.

Минобороны Кувейта обвинило иранский КСИР в попытке вторжения на остров Бубиян. Власти исламской республики назвали утверждения абсолютно беспочвенными.

Прокуратура Франции попросила возобновить дело Люка Бессона по обвинению в изнасиловании.

За ночь в России сбили 286 БПЛА.