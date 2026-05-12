Fars: Иран отказался вести переговоры с США без выполнения пяти условий

Иран не станет вступать во второй раунд переговоров с США без выполнения ими «пяти условий укрепления доверия». Об этом пишет иранское агентство Fars со ссылкой на информированный источник. По информации агентства, именно эти требования Тегеран направил Вашингтону в ответ на американский план из 14 пунктов.

По информации собеседника агентства, среди условий — прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций, разблокировка замороженных иранских средств, компенсация причиненного войной ущерба и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. Выполнение требований необходимо для создания «минимального уровня доверия» между сторонами, утверждает источник.

Как отмечает агентство, Иран сообщал пакистанским посредникам, что морская блокада портов после объявления перемирия укрепила в Тегеране мнение о том, что США нельзя доверять. Кроме того, предложение США из 14 пунктов было «полностью односторонним» и не отвечало интересам Ирана, указал собеседник Fars.

С начала апреля между США и Ираном действует перемирие. Стороны обменялись предложениями по урегулированию конфликта, но переговоры зашли в тупик. 10 мая американский президент Дональд Трамп назвал мирный план Тегерана неприемлемым. Источники Axios сообщали, что господин Трамп обсудит с советниками возобновление боевых действий. В Иране допустили, что в случае начала атак будут обогащать уран до 90%.