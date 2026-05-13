Минобороны Кувейта обвинило иранский КСИР в попытке вторжения

Группа из шести бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) совершила попытку вторжения на принадлежащий Кувейту остров Бубиян. В Минобороны Кувейта заявили, что высадившихся на острове встретили боем службы безопасности. Четверо иранцев были арестованы, еще двоим удалось скрыться. Один из оборонявших остров был ранен.

В МИД Кувейта 12 мая был вызван посол Ирана Мохаммед Тотонджи, которому вручена официальная нота протеста. Дипломату объявлено, что Кувейт решительно осуждает и порицает данный враждебный акт.

МИД Ирана в ответ заявил, что считает утверждения кувейтских ведомств абсолютно беспочвенными и отвергает их. В тексте заявления, опубликованном агентством ISNA, сообщается о неправомерных действиях властей Кувейта «в отношении четырех иранских моряков, которые выполняли обычную задачу по морскому патрулированию на судне Meroj Keshtezri Darya и вошли в территориальные воды Кувейта из-за сбоя в навигационной системе».

Иранские дипломаты осудили «ненадлежащие действия правительства Кувейта по политико-пропагандистской эксплуатации ситуации». Также они настаивают на скорейшем предоставлении посольству Ирана в Кувейте доступа к задержанным и их немедленном освобождении.

Эрнест Филипповский