Прокуратура попросила возобновить дело Люка Бессона по обвинению в изнасиловании

Прокуратура Франции намерена возобновить дело по обвинению в изнасиловании против режиссера Люка Бессона, сообщает Le Monde. Поводом стали новые результаты анализа ДНК, которые могут подтвердить заявление актрисы Санд Ван Рой, которая утверждала, что стала жертвой продюсера.

Люк Бессон

Речь идет об уликах, собранных после событий 18 мая 2018 года. Тогда госпожа Ван Рой заявила, что подверглась насилию со стороны господина Бессона в парижском отеле Le Bristol. Несмотря на зафиксированные медиками травмы, в 2021 году дело было прекращено из-за отсутствия существенных доказательств. В 2023 году кассационный суд отклонил апелляцию актрисы.

Санд Ван Рой самостоятельно направила свою одежду, изъятую из материалов дела, в независимую голландскую лабораторию. Согласно результатам экспертизы, проведенной в конце 2024 года, на нижнем белье актрисы были обнаружены следы ДНК Люка Бессона. Сам режиссер настаивал, что актриса разделась сама, что исключает версию о случайном попадании его ДНК на нижнее белье.

Апелляционный суд Парижа рассмотрит ходатайство о возобновлении расследования на заседании следственной палаты 2 июня.