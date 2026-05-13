На тушение горящего здания на востоке Москвы отправили пожарный поезд

МЧС увеличило группировку пожарных, задействованных в тушении пожара на Вернисажной улице в Москве, со 100 до 140 человек. Также был задействован пожарный поезд, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Следующая фотография 1 / 3 Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Кровля здания обрушилась на площади 2,5 тыс. кв. м, уточнили в оперативных службах. Сейчас огонь локализован. О пострадавших не сообщалось.

Горит металлокаркасное строение на улице Вернисажная, 6. Внутри располагаются автосервисы и спортивная школа. Рядом находятся музей «Бункер Сталина», стадион «Измайлово» и культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово». Из огня спасли пятерых человек.