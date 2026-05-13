В Москве потушили пожар у Измайловского кремля

Возгорание в здании на улице Вернисажная на востоке Москвы потушили, сообщила пресс-служба МЧС России. О пострадавших информации не поступало.

Пожар достигал площади 3 тыс. квадратных метров, из-за огня обвалилась крыша здания. Огонь тушила группировка из 140 человек. К тушению привлекали пожарный поезд.

Сгоревшее здание находится рядом с измайловским кремлем и стадионом. Внутри находились автосервисы и спортивная школа. В МЧС сообщали, что пожарные спасли из огня пятерых человек.