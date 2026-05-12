В Ярославле закрылся рок-клуб, где у посетителей нашли нацистские татуировки

Клуб рок-музыки «Территория» в Ярославле, последний концерт в котором был остановлен сотрудниками правоохранительных органов, объявил о закрытии. Об этом сообщается на странице клуба во «ВКонтакте».

«После многих лет жизни, музыки, бессонных ночей и неудержимого драйва клуб "Территория" завершает свою работу. Это было удивительное путешествие — сотни концертов, тысячи мгновений, которые навсегда останутся в нашей памяти»,— говорится в сообщении клуба.

Причиной закрытия авторы сообщения назвали тяжелую финансовую ситуацию и накопившиеся долги. Организаторы поблагодарили музыкантов и зрителей и попросили финансовую поддержку.

Широкую известность клуб «Территория» получил после фестиваля тяжелой музыки «Похороны зимы» 14 марта 2026 года. Фестиваль был остановлен сотрудниками правоохранительных органов, которые проверили 148 участников мероприятия. Шестерых граждан оштрафовали за публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики. У них на теле были обнаружены соответствующие татуировки. После сорванного фестиваля клуб анонсировал несколько событий, однако все они были перенесены на другие площадки. Организаторы надеются продолжить работу в другом формате.

«Очень надеемся на скорое и достойное возвращение и переоплощение — подобно Фениксу, восставшему из пепла»,— говорится в сообщении клуба.

Алла Чижова