Главные новости за 12 мая: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События вторника: выбор «Ъ-Черноземье»

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Воронежское АО «Концерн "Созвездие"» (подконтрольно «Ростеху», управляется ГК «Динамика») подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы о взыскании в пользу Минобороны РФ 150,9 млн руб. неустойки за срыв сроков исполнения госконтракта. Речь идет о поставке и вводе в эксплуатацию комплексной аппаратной связи для нужд ведомства. Контракт должен был быть исполнен до ноября 2023 года, однако по состоянию на февраль 2025-го поставка так и не была завершена.

С начала специальной военной операции в Белгородской области компенсировали ущерб владельцам более 18 тыс. автомобилей, поврежденных в результате атак ВСУ. Общая сумма выплат составила 3,7 млрд руб., сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, регион остается единственным в России, где действует механизм компенсации затрат на восстановление транспорта.

Администрация поселка Тим Курской области объявила поиск подрядчика для реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод мощностью 250 кубометров в сутки. Начальная стоимость контракта составляет 121 млн руб. Работы должны завершиться до конца июня 2027 года.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил перевод школьников на дистанционное обучение из-за угрозы «провокаций» и возможной массированной атаки беспилотников. Для детских садов организуют дежурные группы, также ограничиваются занятия в учреждениях культуры и массовые мероприятия в образовательных организациях.

В Орле определен подрядчик для капитального ремонта общежития №1 Орловского государственного аграрного университета имени Н. В. Парахина. Контракт стоимостью 149,9 млн руб. получила липецкая компания ООО «Центр фасадных технологий», ставшая единственным участником конкурса. Работы в девятиэтажном здании на 600 мест должны завершиться до декабря 2027 года.

Октябрьский районный суд Тамбова признал бывшего гендиректора строительной компании «Рони» Романа Шамояна виновным в особо крупном мошенничестве при реализации проекта долевого строительства и назначил ему четыре года условно с пятилетним испытательным сроком. По версии следствия, бизнесмен присвоил более 85 млн руб., полученных от дольщиков жилого дома и офисного здания на улице Коммунальной. Вину он не признал.

Анна Швечикова