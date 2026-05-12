Реконструкцию очистных сооружений проведут в курском поселке за 121 млн

Администрация поселка Тим в Курской области начала искать подрядчика для реконструкции местных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 250 кубометров в сутки. Начальная цена контракта составляет 121 млн руб. Завершить работы планируют до 30 июня 2027 года. Информация появилась на портале госзакупок 12 мая.

В документах закупки указано, что площадь земельного участка составляет более 0,9 га. Площадь застройки после реконструкции уменьшится с 1887 до 1367 кв. м, а площадь твердого покрытия увеличится с 486 до 2710 кв. м. Гарантийный срок на все результаты работ составит пять лет.

Работы профинансируют за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. В 2026 году предполагается перечислить подрядчику 91,2 млн руб., а остальную сумму направить в 2027-м.

Заявки на участие в торгах принимают до 20 мая. Итоги подведут 21 мая.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что Тамбовское областное учреждение «Единая служба заказчика» начало искать подрядчика для создания рабочей документации и строительства в Тамбове очистных сооружений в микрорайоне Телецентр в районе улицы Советской. Начальная цена контракта составляет 902,7 млн руб. Предусмотрен аванс в размере 30% от итоговой стоимости соглашения.

Денис Данилов