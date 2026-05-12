Воронежское «Созвездие» обжалует взыскание 151 млн рублей по иску Минобороны

Воронежское АО «Концерн "Созвездие"» (подконтрольно «Ростеху», управляется ГК «Динамика») подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы о взыскании в пользу Министерства обороны РФ 150,9 млн руб. неустойки за срыв сроков исполнения государственного контракта. Это следует из материалов судебной картотеки.

В марте Минобороны обратилось с иском к предприятию, потребовав взыскать штрафные санкции за нарушение условий контракта на поставку, сборку, установку, настройку и ввод в эксплуатацию комплексной аппаратной связи для нужд ведомства. Как установил суд первой инстанции, контракт предусматривал выполнение обязательств до 10 ноября 2023 года. Датой исполнения обязательств считалось подписание акта ввода оборудования в эксплуатацию и проведение инструктажа специалистов. Однако по состоянию на начало февраля 2025 года поставка так и не была завершена. Просрочка составила 453 дня.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований и ходатайствовал о снижении размера неустойки на основании «несоразмерности последствиям нарушения обязательств». Суд не нашел оснований для применения этой нормы. В результате арбитраж постановил взыскать с концерна в пользу Минобороны 150,9 млн руб. неустойки.

По данным Kartoteka.ru, АО «Концерн "Созвездие"» зарегистрировано в 2005 году в Воронеже. Общество было создано на базе основанного в 1958 году Воронежского НИИ связи. Является одним из лидеров в области производства и продажи средств радиосвязи. Уставный капитал — 16,5 млрд руб. Согласно последним опубликованным данным, в 2019 году выручка концерна составляла 16,9 млрд руб., чистый убыток — 1,6 млрд руб. В состав воронежского кластера «Созвездия» входят также АО «Электросигнал» и АО «Воронежское ЦКБ "Полюс"». С марта 2023 года воронежским концерном руководит частная московская ГК «Динамика» через подконтрольное ей АО «Техноимпульс», выпускающее продукцию в области связи и телекоммуникаций, а также для гражданской и специальной авиации. В марте 2024 года руководство «Созвездием» компании решением единственного акционера АО «Концерн "Созвездие"» — АО «Объединенная приборостроительная корпорация» — было продлено до 2029 года.

В начале мая арбитраж Москвы взыскал с «Созвездия» 12 млн руб. неустойки по госконтракту в пользу Минобороны РФ. Решение обжаловать не стали. Всего в отношении воронежского предприятия рассматривается 44 дела на сумму более 2 млрд руб.

Анна Швечикова