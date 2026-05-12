Артамонов подтвердил перевод липецких школьников на дистант из-за угрозы атак БПЛА

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал решение оперативного штаба о переводе школьников на дистанционное обучение: меры связаны с возможными «провокациями» со стороны противника и угрозой массированной атаки беспилотников. Он заявил об этом в Telegram-канале.

По решению оперштаба на ближайшие дни школьники будут учиться из дома. Для детсадов организуют работу дежурных групп. Ограничиваются занятия в учреждениях культуры и проведение массовых мероприятий в образовательных организациях.

Глава региона призвал сохранять спокойствие и не поддаваться панике на фоне распространяющихся в соцсетях тревожных призывов запасаться водой, заряжать аккумуляторы и готовить «тревожные чемоданчики».

«Быть бдительным — нормально. Заботиться о безопасности — правильно. Но важно опираться только на информацию из официальных источников»,— написал господин Артамонов, пожаловавшись на информационные вбросы. Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что школы и детские сады Липецка 12 и 13 мая переведены на дистант.

