Общежитие Орловского агроуниверситета отремонтирует липецкая компания за 160 млн

Определен подрядчик для капитального ремонта общежития №1 Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина в областном центре на улице Веселой, 28. Контракт с липецким ООО «Центр фасадных технологий» заключили за 149,9 млн при начальной цене 160 млн руб. Компания была единственным участником конкурса. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источником финансирования выступает федеральный бюджет. По условиям технического задания подрядчик обязан до 15 декабря 2027 года завершить демонтажные, общестроительные и отделочные работы, а также смонтировать системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, электрики, отопления, водоснабжения, водоотведения и сети связи. Гарантийный срок на выполненные работы — пять лет. Девятиэтажное здание общей площадью 9,7 тыс. кв. м состоит из трех блоков и рассчитано на 600 студентов.

По данным Rusprofile, ООО «Центр фасадных технологий» зарегистрировано в августе 2008 года в Липецке для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором является Сергей Дедяев, ему же принадлежат 50% долей компании. Остальные 50% — у Юрия Сушкова. Выручка общества в 2025 году составила 184 млн, чистая прибыль — 52 млн руб.

Сегодня стало известно, что индивидуальный предприниматель Владимир Пальчиков из Липецка капитально отремонтирует общежитие местного государственного технического университета на улице Московской, 30 за 423,2 млн руб.

Кабира Гасанова