Минэкономразвития спрогнозировало рост зарплат россиян в 2026 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост зарплат и доходов граждан России в 2026 году. Это следует из документа ведомства, содержащего основные параметры экономического прогноза на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

По прогнозу министерства, в 2026 году зарплаты россиян увеличатся на 2,2%. Реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2026 года должны вырасти на 0,8% — после 7,4% в предыдущем году. Прогноз связан с ожидаемым ростом российской экономики в этом году на уровне 0,4%. Номинальный рост зарплат россиян прогнозируется на уровне 7,9% — замедление по сравнению с 13,5% в 2025 году.

Как пояснил РБК представитель Минэкономики, прогноз роста показателя только на 0,8% отражает снижение доходов от собственности и предпринимательских доходов. Также в ведомстве представили прогнозы по инфляции и росту ВВП. Министерство снизило прогноз роста ВВП на 2027 год до 1,4%, а прогноз по инфляции на конец 2026 года, напротив, повысило до 5,2%.

