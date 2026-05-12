Минэкономразвития снизило прогноз роста ВВП России на ближайшие три года

Минэкономразвития снизило прогноз роста ВВП России на 2027 год до 1,4%. В 2028 году ускорение роста ВВП ожидается до 1,9%. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в прогнозе социально-экономического развития на 2027-2029 годы.

Ранее прогноз роста экономики на 2027 год составлял 2,8%, а на 2029 год — 2,5%. Ожидается, что рост ВВП России в 2029 году составит 2,4%. Министерство также снизило прогноз роста экономики в 2026 году с 1,3% до 0,4%.

Кроме того, ведомство изменило прогноз по инфляции. В конце 2026 года инфляция в России, по оценкам Минэкономразвития, составит 5,2%. В 2027 году ожидается замедление инфляции до 4%.

