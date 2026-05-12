Замедление с ускорением

Представленный Минэкономики обновленный среднесрочный макропрогноз зафиксировал заметное снижение ожиданий правительства по части роста российской экономики. Темпы увеличения ВВП в этом году составят лишь 0,4% вместо ранее называвшихся 1,3%. Далее экономика должна начать расти быстрее, но не такими темпами, как предполагала прежняя версия макропрогноза,— в частности, в 2027-м теперь ожидается рост на 1,4% вместо 2,8%. Эксперты, оценивая ожидания властей, ставят вопрос о реалистичности заложенного в прогнозе восстановления внутреннего спроса после завершения адаптационного роста экономики 2023–2024 годов.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Вглядевшись в среднесрочное будущее, Минэкономики увидело в нем ускорение роста российского ВВП (на фото — глава ведомства Максим Решетников)

Минэкономики опубликовало сценарные условия среднесрочного прогноза на 2027–2029 годы, который станет основой для разработки нового трехлетнего бюджета. Как сообщили в министерстве, документ уже рассмотрен правительством и направлен для работы федеральным и региональным властям. Макропрогноз является ориентиром для других ведомств — в том числе под него сводятся параметры доходов и расходов бюджета, тарифов, уточняются задачи отраслевых программ и экономическая политика властей в целом.

В преддверии появления документа дискуссия вокруг целевого прогноза в какой-то момент стала публичной: Владимир Путин на одном из недавних совещаний призвал экономический блок «вернуться к целевым параметрам» роста экономики. После этого параметры заметно изменились. В базовом сценарии Минэкономики ожидает рост ВВП в 2026 году на 0,4% (в предыдущем макропрогнозе от сентября 2025 года было 1,3%) с ускорением до 1,4% в 2027 году (было 2,8%), до 1,9% (2,5%) в 2028-м и до 2,4% в 2029-м.

Инфляция, согласно прогнозу, уже с 2027 года должна вернуться к целевым 4% после 5,2% в 2026-м (прежняя оценка — 4%). Курс доллара будет постепенно расти до 96 руб. к концу прогнозного периода, а цена Urals стабилизируется вблизи $50 за баррель. При таких ожиданиях инфляции предполагается довольно быстрый рост регулируемых тарифов: это, в частности, индексация тарифов ЖКХ с октября 2026 года на 9,9%, с июля 2027 года — на 8,7%, в 2028 году — на 7,1%, в 2029-м — на 6,1%. Тарифы на газ для населения должны вырасти на 9,6%, 9,1%, 7% и 7%, на электричество — на 11,3%, 8,6%, 9,1% и 5% соответственно.

Минэкономики очень сдержанно оценивает положительное влияние нынешнего Ормузского кризиса на российскую экономику: при текущих ценах на нефть выше $100 за баррель средняя прогнозная цена на 2026 год оставлена прежней — $59 за баррель. «Безусловно, возможно краткосрочное и среднесрочное влияние на цены, хотя их фактический рост сейчас несколько отличается от тех жутких прогнозов, которые часть международных аналитиков давала в начале этого кризиса»,— пояснил представитель ведомства. Также на новые сценарные условия повлияло изменение прогноза по ключевой ставке ЦБ на 2026 год — оно означает, что денежно-кредитная политика (ДКП) будет более жесткой, чем предполагало Минэкономики в сентябре.

Отдельные параметры нового макроэкономического прогноза 2026 2027 2028 2029 оценка прогноз Инфляция % к декабрю 5,2 4,0 4,0 4,0 ВВП % г/г 0,4 1,4 1,9 2,4 Капитальные инвестиции % г/г –2,5 2,0 2,5 3,0 Потребление домохозяйств % г/г 1,2 2,4 2,8 3,1 Прибыль по всем видам деятельности % г/г –6,9 6,1 14,2 15,5 Реальная заработная плата % г/г 2,2 2,5 2,8 3,0 Реальные располагаемые доходы % г/г 0,8 2,1 2,4 2,7 Торговый баланс $ млрд 133,6 102,6 108,8 111,1 Счет текущих операций к ВВП % 2,2 1,0 1,1 1,1 Численность занятых в экономике млн чел. 74,4 74,5 74,6 74,6 Уровень безработицы % к рабочей силе 2,4 2,3 2,3 2,3 Рост производительности труда % 0,5 1,3 1,8 2,4 Курс доллара США руб. за $ 81,5 87,4 92,0 96,0

Ожидается, что снижение инвестиций в 2026 году продолжится по инерции (см. таблицу). «Это объективная реальность в силу ограничений как со стороны источников (в силу снижения прибыли в экономике и высоких кредитных ставок), так и со стороны стимулов к инвестированию — высокие ставки по депозитам на фоне ограниченной и снижающейся рентабельности приводят к тому, что количество привлекательных инвестпроектов оказывается не столь велико, как хотелось бы»,— поясняют в Минэкономики.

Власти сейчас исходят из того, что экономика РФ после охлаждения 2025–2026 годов сможет вернуться к умеренному росту без нового масштабного бюджетного стимулирования.

Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, «не исключено, что более консервативный прогноз может стать фактором бюджетной консолидации». «При такой траектории прогноза нефтегазовая часть бюджета предполагает существенный сдвиг вниз по расходам»,— говорит Евгений Сусин из Газпромбанка, отмечая, что основной прогноз по бюджету будет формироваться уже осенью по факту изменений.

Желаемый рост, согласно видению министерства, обеспечит восстановление внутреннего спроса — главным образом частного потребления и инвестиций — на фоне продолжающегося расширения обработки, прежде всего машиностроения. Сценарные условия прогноза одновременно фиксируют и набор ограничений, при которых такой рост должен происходить. Среди них слабый внешний спрос, снижение прибыли компаний, дефицит кадров и высокая склонность населения к сбережениям. «Рост инвестиций в 2027 году, безусловно, не предопределен, но возможности для этого есть — с учетом влияния смягчения ДКП, а также статистических эффектов на фоне сниженной базы этого года»,— поясняют в ведомстве.

Большинство аналитиков соглашается, что влияние факторов, обеспечивавших рост экономики в 2023–2024 годах (повышенные бюджетные расходы, связанный с ними промышленный спрос, импортозамещение, перестройка логистики, рост зарплат на фоне дефицита кадров и быстрое восстановление потребления), перестает определять его динамику.

Основная дискуссия развивается вокруг того, каким окажется переход из стадии охлаждения к стадии нового роста.

После сокращения экономики на 0,5% в первом квартале 2026 года Банк России понизил свою оценки роста ВВП по году до 0,9%, настаивая, что речь идет не о переохлаждении, а о возвращении экономики к потенциальным темпам после перегрева 2023–2024 годов. В опубликованном 7 мая резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ фиксирует более выраженные признаки охлаждения рынка труда, слабую динамику кредитования и замедление потребительского спроса. Одновременно регулятор указывает, что устойчивое инфляционное давление снижается медленнее ожиданий и остается на уровне 4–5%.

Пока же среднесрочные прогнозы в отношении экономики России в основном ухудшаются. Даже те аналитики, которые их совсем недавно улучшали, сейчас не видят оснований для быстрого восстановления по сценариям Минэкономики. Так, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН фиксирует растущий разрыв между оборонными и гражданскими секторами экономики и все большую концентрацию роста промышленности в ограниченном числе отраслей: машиностроении, фармацевтике, электронике и производстве металлических изделий.

В ЦБ считают, что о ситуации в экономике лучше судить после первого полугодия 2026-го, когда ожидается ее оживление. Пока же композитный индекс PMI (прокси-ВВП — опережающий индикатор) от S&P Global в апреле показал 49,1 пункта против 48,8 в марте, оставшись ниже уровня 50 пунктов, который отделяет рост экономической активности от ее сокращения. «Вера ЦБ в восстановление роста во втором полугодии 2026 года имеет право на существование (как и любой прогноз),— говорит экономист Дмитрий Полевой.— Верит ЦБ и в свою способность обеспечить экономике “мягкую посадку”. Действительно, это лучший сценарий из возможных, но трек-рекорд краткосрочных прогнозов по ВВП вызывает вопросы. Пока цифры по экономике с начала 2026 года откровенно огорчают». Добавим, что свежие оценки от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования фиксируют, что вероятность рецессии экономики РФ в обозримом будущем все еще высока.

Артем Чугунов, Евгения Крючкова