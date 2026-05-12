Минэкономразвития России повысило прогноз по инфляции на 2026 год до 5,2%

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на конец 2026 года с 4% до 5,2%. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в прогнозе социально-экономического развития на 2027-2029 годы.

В 2027 году, по оценкам Минэкономразвития, в России ожидается замедление инфляции до 4%. Предполагается, что на этом уровне инфляция сохранится в 2028-2029 годах. Документ рассмотрен в правительстве и направлен для учета в работе в федеральные и региональные органы власти.

По данным Росстата, инфляция в России с начала года к 4 мая составила 3,19%. Годовая инфляция на 4 мая, в свою очередь, достигала 5,6%.

