Депутаты Кубани передали Херсонской области гуманитарный груз с медикаментами

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко встретился с заместителем председателя Херсонской областной думы Иван Шумаков. В ходе встречи кубанские депутаты передали коллегам партию гуманитарной помощи для гражданских медучреждений и участников СВО, сообщает пресс-служба ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.kubzsk.ru Фото: www.kubzsk.ru

Во встрече также приняли участие председатели комитетов ЗСК Андрей Дорошев и Евгений Шендрик, а также учредитель одного из региональных научно-производственных предприятий Александр Фомин.

Как отметили в кубанском парламенте, встреча стала продолжением работы по развитию межпарламентского взаимодействия с историческими регионами. Ранее, в июне 2024 года, Юрий Бурлачко и Татьяна Томилина подписали соглашение о сотрудничестве между законодательными органами двух регионов.

Стороны обсудили вопросы укрепления межпарламентских связей, а также патриотического воспитания молодежи, в том числе на базе кубанского военно-патриотического центра «Патриот».

По данным ЗСК, в зону СВО направили медикаменты, предназначенные как для бойцов, так и для гражданских учреждений. Иван Шумаков поблагодарил кубанских депутатов за поддержку, отметив помощь в становлении мирной жизни в регионе.

«Кубанский парламент последовательно решает задачи по содействию интеграции воссоединенных субъектов РФ в экономическое и правовое пространство страны»,— заявил Юрий Бурлачко.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с главой Лабинского района Владимиром Забураевым, в которой также принял участие руководитель профильного парламентского комитета Андрей Дорошев. Основной темой обсуждения стали темпы исполнения ранее принятых краевым парламентом решений и рекомендации, данные муниципалитету в рамках дней районов.

Анна Гречко