Юрий Бурлачко встретился с главой Лабинского района

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с главой Лабинского района Владимиром Забураевым, в которой также принял участие руководитель профильного парламентского комитета Андрей Дорошев. Основной темой обсуждения стали темпы исполнения ранее принятых краевым парламентом решений и рекомендации, данные муниципалитету в рамках дней районов.

Как сообщил Владимир Забураев, муниципалитет участвует в реализации 11 государственных программ, последовательно снижает долговую нагрузку на бюджет и развивает ключевые отрасли экономики. Приоритетом остается социальная сфера: в районе завершается ремонт двух домов культуры, строительство офиса врача общей практики, рассчитанного на 10 тыс. пациентов, а также центра единоборств на базе школы олимпийского резерва.

Параллельно ведется работа по модернизации коммунальной инфраструктуры. В частности, осуществляется реконструкция очистных сооружений бытовых сточных вод и продолжается газификация населенных пунктов. С учетом ввода в эксплуатацию газопровода в селе Горное уровень газификации, по оценке районных властей, достигнет 81%.

В числе перспективных направлений развития руководство муниципалитета рассматривает санаторно-курортный комплекс. Ежегодный туристический поток в район оценивается примерно в 70 тыс. человек, при этом потенциал дальнейшего роста связывается с развитием активных видов отдыха, включая рафтинг и велоспорт, а также бальнеологические и экскурсионные маршруты. Сдерживающим фактором, по словам главы района, остается транспортная доступность. В числе возможных решений рассматриваются развитие железнодорожного сообщения и использование малой авиации, для чего в райцентре имеется взлетно-посадочная полоса, однако реализация этих проектов требует участия региональных и федеральных властей.

Юрий Бурлачко отметил положительную динамику социально-экономического развития территории и подчеркнул необходимость использования мер поддержки, предоставляемых на краевом и федеральном уровнях. По его словам, принятые парламентом решения должны рассматриваться как «дорожная карта» для органов местного самоуправления и реализовываться во взаимодействии с исполнительной властью при участии депутатского корпуса.

В ходе встречи стороны также обсудили дальнейшие форматы взаимодействия, включая возможность проведения выездного совещания в Лабинском районе для оценки текущей ситуации на месте.

