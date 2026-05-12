В Ярославской области состоялось объединение министерств культуры и туризма

В Ярославской области министерство туризма прекратило деятельность как отдельное юрлицо и вошло в состав министерства культуры и туризма региона. Соответствующие данные отражены в системе проверки контрагентов.

В январе 2026 года губернатор Михаил Евраев сообщил, что два министерства будут объединены для повышения эффективности управления. В феврале было подписано постановление, которым утверждалась реорганизация министерства культуры путем присоединения к нему министерства туризма.

Министерство туризма Ярославской области прекратило деятельность 27 апреля 2026 года, следует из данных kartoteka.ru. Правопреемником стало МКТ ЯО, или министерство культуры и туризма Ярославской области, до мая этого года называвшееся министерством культуры. Возглавила объединенное министерство, как и анонсировалось ранее, Светлана Костышина (с 2 февраля 2026 года — и. о. министра, с 5 мая 2026 года — министр). До этого она работала заместителем руководителя администрации губернатора.

О произошедших изменениях сообщается и в соцсетях областного министерства культуры.

«В рамках объединения ведомств наш госпаблик Министерства культуры Ярославской области завершает свою работу. Теперь мы становимся частью общего дома — Министерства культуры и туризма Ярославской области (вы наверняка знали его как паблик Министерства туризма)»,— указывается в сообщении минкульта, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году министерство культуры переехало из исторического здания на Революционной, 9/4 (дом Смолина) в бизнес-центр на улице Свободы, 62. Там же в последние годы находилось министерство туризма.

Алла Чижова