В Ярославской области объединят министерства культуры и туризма

В Ярославской области министерства культуры и туризма объединят в одно ведомство. Процесс займет два месяца. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

По словам губернатора, целью объединения является сделать управление этими сферами более эффективным и современным.

«Новая структура поможет активнее реализовывать крупные проекты: сохранять культурное наследие, развивать музеи, поддерживать народные промыслы, создавать новые туристические маршруты. Это, в свою очередь, поможет привлечь в регион новые инвестиции, даст импульс экономике и увеличит привлекательность региона»,— написал Михаил Евраев.

Руководить новой структурой будет Светлана Костышина. Сейчас она работает заместителем руководителя администрации губернатора. У нее три высших образования, в том числе по специальности «историк мировой культуры, культуролог». Губернатор поблагодарил министра культуры Ярославской области Ирину Ширшову за работу.